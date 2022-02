Manchester United, Ronaldo in bilico: può lasciare in estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United al termine di questa stagione. Ecco il motivo

Le strade di Ronaldo e del Manchester United potrebbero essere costrette a dividersi già in estate.

Secondo quanto riferisce il Sunday Mirror, infatti, nessuno ostacolerebbe la partenza di CR7 nel caso in cui i Red Devils non dovessero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. A non voler rimanere, in ogni caso, sarebbe lo stesso ex Juve.