Manchester United, Solskjaer: «Non vedo l’ora di lavorare con Sancho»

Il tecnico del Manchester United ha parlato del nuovo acquisto del club, ufficializzato proprio nelle scorse ore

Ole Gunnar Solskjaer, tramite il sito ufficiale del Manchester United, ha parlato dell’acquisto di Jadon Sancho:

«Jadon incarna il tipo di giocatore che voglio inserire in squadra. E’ un attaccante nella migliore tradizione del Manchester United. Farà parte integrante della mia squadra per gli anni a venire e non vediamo l’ora di vederlo sbocciare. I suoi record di gol e assist parlano da soli e porterà anche un ritmo straordinario, estro e creatività alla squadra. L’Old Trafford sarà il trampolino di lancio di cui ha bisogno per liberare il suo talento ed esibirsi ai massimi livelli. Per un giocatore della sua età, Jadon ha già ottenuto molto e ha mostrato il coraggio di andare a mettersi alla prova all’estero. Non vediamo l’ora di accogliere Jadon in squadra mentre ci prepariamo per la nuova stagione».