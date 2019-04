Secondo quanto riportato dal Sun, i Red Devils vorrebbero sfruttare i problemi tra l’attaccante e l’Inter per portare Icardi all’Old Trafford

Se non si può parlare delle gesta di Icardi in campo, sicuramente si può ipotizzare il futuro dell’argentino, che con ogni probabilità sarà lontano da Milano. Dall’Inghilterra, infatti, rimbalzano voci di mercato che vedono il numero 9 nerazzurro vicino al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun, l’ex capitano dell’Inter sarebbe finito nel mirino di alcuni club della Premier League, tra cui Manchester United e Chelsea. I Blues, però, sarebbero impossibilitati all’acquisto a causa del blocco mercato mentre i Red Devils non avrebbero problemi a fare un’offerta al club nerazzurro.

Per accogliere l’argentino, lo United dovrebbe cedere sia Marcus Rashford che Romero Lukaku e con i guadagni presentare un’offerta congrua all’Inter. Offerta che si dovrebbe aggirare tra i 60 e i 70 milioni di euro. Molto più bassa dei 110 milioni di clausola presenti sul contratto dell’argentino, che difficilmente partirà per una somma a tre cifre.