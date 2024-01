Mancini vince in extremis in Coppa d’Asia: Arabia Saudita-Oman 2-1

Vittoria per il rotto della cuffia per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini contro Oman: il gol vittoria arriva a fine recupero

Vittoria all’ultimo respiro per Roberto Mancini, che fa il suo esordio in Coppa d’Asia battendo l’Oman per 2-1. Partita che inizia in salita per l’Arabia Saudita con la rete al quarto d’ora dell’omanita Salaah Al-Yahyaei su rigore. nella ripresa arriva il pareggio al 78′ di Abdulrahman Ghareeb e poi, al sesto di recupero Ali Al-Bulaihi.

Con questa vittoria arrivano i tre punti che piazzano i sauditi al secondo posto in classifica nel girone, alle spalle della Thailandia – a pari punti, ma con una migliore differenza reti – che ha battuto il Kirghizistan per 2-0 e prossimo avversario del Mancio.