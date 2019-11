Mancini: «Ci sono Nazionali più organizzate dell’Italia. Volevo pescare la Francia»

Il commento di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, dopo il responso delle urne di Bucarest in vista di Euro 2020

Roberto Mancini dopo il sorteggio di Euro 2020 ha fatto una riflessione sul potenziale dell’Italia, una delle favorite del torneo. Ecco le parole del CT ai microfoni di Sky Sport sugli azzurri.

«Non partiamo sfavoriti contro nessuna squadra, anche se sicuramente ci sono Nazionali più attrezzate che hanno iniziato il loro percorso qualche anno prima di noi. Mi sarebbe piaciuto pescare la Francia. Credo che nessuno voglia trovare l’Italia nella fase a gruppi, il discorso vale per noi come per loro».