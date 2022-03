Playoff Mondiali, Mancini: «Ci siamo complicati le cose da soli ma ho fiducia nei ragazzi». Le parole del ct della Nazionale italiana

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato a margine della presentazione del progetto per il nuovo Franchi. Ecco le sue parole:

SITUAZIONE IN RUSSIA – «La situazione è drammatica, lo sport solitamente unisce e non divide, può aiutare, però il momento è molto difficile soprattutto per il popolo ucraino. Cerchiamo di fare qualcosa anche per loro. Credo anche in Russia la maggior parte delle persone sia contro la guerra e ciò che sta succedendo. A pensarci si crede che non sia vero, difficile per tutti quanti».

SULLO STADIO DI FIRENZE – «A Firenze c’è uno stadio che fa parte della storia ma può essere rinnovato e preso da esempio anche per altre città d’Italia. Di questo ne beneficerà per prima la Fiorentina, il pubblico caloroso di Firenze così vicino può portare solo cose positive».

PLAYOFF MONDIALE – «Ci siamo complicati le cose da soli, sappiamo che abbiamo la qualità per accedere al Mondiale. La prima partita sarà forse anche più difficile. Giocheremo a Palermo, col pubblico vicino, e penso andrà bene. Mi fido dei ragazzi, sono ottimista ma so che saranno dieci giorni duri e difficili. Avremmo voluto fare a meno di arrivare fin qui. I nomi li sto valutando, in questo momento della stagione è importante la condizione fisica. Non saranno al 100% e questo va valutato».