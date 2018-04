Mancini per la panchina azzurra: ecco come sarebbe la sua Italia

Roberto Mancini è l’allenatore in pole position per sedersi sulla panchina della nazionale: questi i nomi ed il sistema di gioco con Mancio ct

Il tormentone sul nuovo commissario tecnico della nazionale prosegue senza soluzione di continuità, ma con una novità importante. Giochi di parole a parte, Roberto Mancini sembra aver scalzato i contendenti alla panchina azzurra. Da ciò, quindi, logica conseguenza ne è stilare la formazione che il Mancio potrebbe schierare, con annesso sistema di gioco e scelta dei calciatori da convocare. Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ecco una bozza dell’Italia che potrà essere.

Due i sistemi di gioco possibili, vista la duttilità tattica dimostrata da Roberto Mancini nel corso della sua carriera da allenatore: il 4-2-3-1 ed il rombo a centrocampo, 4-3-1-2. Gigio Donnarumma tra i pali e la difesa composta dalla coppia di centrali Bonucci-Chiellini, con Alessandro Florenzi a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra, sono le basi. In mezzo al campo Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti, in caso di mediana a 2, con Niccolò Barella mezz’ala sinistra, quando lo schieramento è a 3. Il cagliaritano, poi, potrebbe anche fungere da trequartista, con Bryan Cristante in alternativa, mentre Federico Chiesa, Lorenzo Insigne e l’omonimo Bernardeschi si giocherebbe le due maglie degli esterni d’attacco. Davanti spazio ad Andrea Belotti e Mario Balotelli.