Mancini lancia un monito a Buffon: «Porte aperte, ma dobbiamo pensare al futuro»

Il nuovo CT dell’Italia, Roberto Mancini non esclude di richiamare Buffon e annuncia: «Potrei convocare Barella e Cutrone. Ventura? In campo sono andati i giocatori»

Dopo essere costretti a guardare il Mondiale da casa, gli italiani chiedono una sola cosa a Roberto Mancini: riportare la Nazionale allo splendore di un tempo. Intervistato da “Radio Anch’io”, il ct dell’Italia traccia le linee guida della sua squadra: «Abbiamo un po’ di tempo per mettere a punto una squadra che possa fare bene e andare all’Europeo. Credo che in quattro anni una squadra possa migliorare tanto». Porte chiuse a Buffon? Assolutamente no. Mancini spiega: «Non avremo grandi problemi con i portieri, in tutti i sensi. I ragazzi sono tutti bravi e ho un altro paio di portieri in mente. Noi prendiamo in esame tutti i giocatori che giocano e giocano bene. Dobbiamo pensare però anche al futuro. Spero che i miei portieri siano tutti titolari, anche Donnarumma e Perin. Sono sicuro che giocheranno nei propri club».

Mancini poi annuncia le possibili chiamate di Barella e Cutrone: «Voglio vederli dal vivo. Nelle ultime convocazioni mancavano almeno 5-6 giocatori per infortunio che verranno chiamati. La speranza è quella che il campionato ci dia qualche novità importante. Se ci sarà, noi saremo ben felici di accoglierla. Chiameremo chi in quel momento starà bene e giocherà bene. I giocatori esperti aiutano questa Nazionale che è giovane. Per certe partite ci vorranno sicuramente». Infine il CT prova a difendere il suo predecessore Ventura:«Questo è il nostro lavoro, quando le cose vanno male è sempre colpa dell’allenatore. Non penso che sia andata così con Ventura. Non penso abbia tutte le colpe, in campo ci sono andati i calciatori».