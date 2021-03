Mancini: «Rinnovo Donnarumma? Non sono preoccupato»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato in conferenza stampa l’attuale situazione vissuta da Gianluigi Donnarumma: le sue parole

RINNOVO DONNARUMMA – «Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati. Gigio è più esperto rispetto all’Europeo Under21, non mi preoccupa più di tanto. La concentrazione sarà su quell’obiettivo. Le regole ci sono sempre, non dobbiamo trovare regole speciali per questo, ci sono sempre».