Mandorlini: «Mi manca il campo»

Le parole di Mandorlini: «Da 1 a 10 quanto mi manca il campo? 11. Sono sceso di categoria con il Padova per rimettermi in gioco»

Andrea Mandorlini ha rilasciato un’intervista al portale di Gianluca Dimarzio, dove commenta la sua lontananza dai campi. Di seguito le sue parole.

QUANTO GLI MANCA – «Da 1 a 10 quanto mi manca? 11. Sono sceso di categoria con il Padova per rimettermi in gioco, è andata male nonostante un campionato e una finale playoff dominata. Poi il rigore sbagliato all’ultimo… Ora vado a vedere le partite e gli allenamenti del Sassuolo. Ma è più un’agonia per me. Il campo mi manca. Ho fatto anche il commentatore però io credo di essere nato per il campo. Dopo Padova ho avuto qualche offerta dalla Turchia e dalla Serie B ma non se ne è fatto nulla».

VERONA – «Penso che i numeri parlino per me, con il ds Sogliano in Serie A abbiamo fatto 100 punti in due anni a Verona, la nostra unione è basato su un rapporto solido e sui risultati. Se mi chiamasse domani? Parto domani a piedi in ciabatte».