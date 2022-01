Mané: «Darei tutto ciò che ho pur di vincere col Senegal»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Liverpool Mané ha parlato della sua voglia di vincere un trofeo col Senegal

Sadio Mané, attaccante del Liverpool e del Senegal, in una intervista per una pubblicità con New Balance ha parlato della sua voglia di vincere un trofeo con la Nazionale.

TROFEO SENEGAL – «La mia gente ha aspettato a lungo per vincere. Scambierei tutto quello che ho per vincere questo trofeo per loro. Questo è il mio momento. Il leone ruggisce. Da bambino ero bravo con il pallone e mi chiamavano Ballonbuwa, ovvero mago della palla».