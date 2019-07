Manè, il presidente della Federcalcio del Senegal: «Deve andare al Real»

Manè, il presidente della Federazione calcio in Senegal consiglia alla stella della sua nazionale di lasciare il Liveropool

Saee Seck, presidente della Federazione calcio in Senegal, ha concesso un’intervista al Mirror. L’argomento principale? Manè. Ecco le sue parole: «Per me, anche come tifoso del Barcellona, il Real Madrid è il miglior club al mondo e Mané dovrebbe seriamente pensare a questa offerta».

«La carriera di un calciatore non è breve, a volte non hai molte possibilità e l’offerta è lì. Io credo che a Zidane piace, perché no?».