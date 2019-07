Manolas Napoli, rito d’iniziazione per il greco: canta in napoletano – VIDEO

Manolas Napoli, rito d’iniziazione per il greco: il difensore costretto a cantare una canzone in napoletano – VIDEO

Le tradizioni sono sacre, soprattutto a Napoli. Anche dal ritiro di Dimaro però, le vecchie abitudini non si cambiano e Kostas Manolas non si è potuto sottrarre dal cantare una canzone in napoletano.

Vecchio rito di iniziazione che viene “imposto” a tutti i nuovi acquisti del Napoli. Manolas si esibisce in “Caruso” di Lucio Dalla, scatenando l’ilarità e gli applausi dei compagni di squadra.