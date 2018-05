Manolas crede in Roma-Liverpool: «Mai visto l’Olimpico così»

Le parole di Manolas a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di ritorno della Champions League, Roma-Liverpool

Kostas Manolas, difensore della Roma, ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti da Roma-Liverpool: «Oggi si riparte da un’altra partita, dobbiamo entrare in campo con una testa diversa e fare tre gol in più di loro. Dobbiamo evitare gli errori della gara d’andata, bisogna fare la nostra partita come abbiamo fatto contro il Barcellona. Arginare Salah? Bisogna pensare a noi, se giocheremo al nostro livello possiamo farcela. Stasera non cambia nulla, siamo anche noi giocatori forti e non dobbiamo avere paura di nessuno. L’Olimpico avrà più impatto dell’Anfield, non ho mai visto il pubblico giallorossi così come questa sera negli ultimi quattro anni».

Prosegue Manolas, eroe della notte dell’Olimpico contro il Barcellona per la qualificazione alle semifinali, ai microfoni di Roma TV: «E’ una partita che può darci grande soddisfazione. Dobbiamo andare in Finale di Champions League. Il Liverpool è una squadra che corre di più rispetto al Barcellona, ma ha meno qualità dei blaugrana. Dobbiamo trovare un modo per qualificarci al prossimo turno. La chiave sarà avere la giusta mentalità, l’equilibrio e il pressing altro, senza dimenticare che dobbiamo almeno segnare tre gol. Lo ammetto, arrivare qui all’Olimpico e trovare quest’atmosfera mi ha colpito tantissimo. Speriamo di sentire lo stesso al fischio finale dell’arbitro».