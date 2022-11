Mantova, Corrent: «L’Allianz Stadium una cornice fantastica»

Le parole di Nicola Corrent, tecnico del Mantova, in vista della sfida alla Juve Next Gen all’Allianz Stadium

Nicola Corrent, tecnico del Mantova, ha parlato della sfida alla Juve Next Gen, che sfiderà nel prossimo turno di Lega Pro nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium. Di seguito le sue parole.

STADIUM – «Penso che sia una cornice fantastica che ci deve far piacere. In questo momento possiamo dire tutto riguardo ai vantaggi e gli svantaggi, ma secondo me la squadra dev’essere consapevole che andrà a giocare in uno stadio prestigioso contro una squadra forte».

