Mantova in Serie B, festa rimandata: vince il Padova

Il Padova vince contro la Pergolettese e rimanda la festa del Mantova. Ecco quando i biancorossi potrebbero festeggiare

Nulla da fare per il Mantova, la festa per la promozione in Serie B è stata rimandata per colpa del Padova. All’Euganeo è finita 2-1 per i padroni di casa contro la Pergolettese e lascia tutto ancora aperta.

Detto ciò, al Mantova basteranno tre punti sabato contro l’Atalanta U23 per tornare a +12 e godere degli scontri diretti a favore per rendere impossibile il sorpasso del Padova. Staremo a vedere nel weeknd.