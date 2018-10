Maradona, bloccato dall’artrosi: Islas dirige l’allenamento – VIDEO

Il quotidiano Marca ha pubblicato il video di uno zoppicante Maradona, costretto a lasciare la seduta di allenamento a causa di un’artrosi alle ginocchia

Problemi di salute per Diego Armando Maradona che deve fare i conti con le sue ginocchia. L’ex Pibe de Oro non è stato in grado di guidare l’ultima seduta di allenamento del Dorados de Sinaloa, club che allena nella seconda divisione messicana, a causa di un’artrosi alle ginocchia.

Il quotidiano spagnolo Marca ha condiviso il video di uno zoppicante Maradona sorretto in campo dal suo collaboratore Islas, che ha successivamente gestito la seduta di allenamento.

Qualche ora dopo il Dorados de Sinaloa, tramite un tweet, ha commentato l’episodio:”El Gran Jefe è rimasto nello spogliatoio a causa dei suoi problemi fisici, ma siamo in buone mani: Luisito Islas ha diretto la seduta”. L’argentino nel mese di giugno aveva subito una viscosupplementazione, un processo di infiltrazioni per placare il dolore, che a quanto pare è ritornato a farsi sentire.