Maradona: «C’è chi si vanta di aver giocato nella Juve o nel Real Madrid, io nel Napoli»

Diego Armando Maradona compie oggi 60 anni: ecco alcune parole dell’argentino in una lettere al Corriere dello Sport

Diego Armando Maradona compie oggi 60 anni e, in una lettera al Corriere dello Sport, ha parlato del suo amore per il Napoli e del regalo che vorrebbe ricevere per questo suo compleanno.

GATTUSO – «Caro Gattuso, vai avanti così: con la tua grinta e la tua capacità di fare calcio. Faccio il tifo per te e voglio dirti una cosa: c’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel Real Madrid, nella Juventus. Io mi vanto e sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli. Spero che un giorno possa dirlo pure tu».

REGALO – «Vorrei che questa pandemia assassina se ne andasse via, questo sì. Vorrei che lasciasse in pace tutti e soprattutto quei Paesi e quei popoli e quei bambini tanto poveri da non potersi neppure difendere. E se è vero che non c’è due senza tre, vorrei che un altro scudetto lo vincesse presto pure il Napoli. Lo seguo. Mi piace».