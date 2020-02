Maran promette: «Sarà un Cagliari con il coltello tra i denti»

Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di campionato contro il Napoli

Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domani contro il Napoli. Le sue parole.

MATCH – «E’ stata la settimana più antipatica, più che complicata, si è fatto male un giocatore pronto al rientro e questo è un dispiacere, stava metabolizzando proprio ora l’infortunio precedente; poi sono state dette tante cose inesatte dette che hanno ferito abbastanza, ma questo ha creato anche grande compattezza non solo di squadra ma di tutto l’ambiente. E nel lavoro settimanale ho visto tante cose buone. Ora dobbiamo essere straordinari per raccogliere il meglio in una partita complicata ma sentita: il Napoli non è una squadra che merita la classifica che ha, siamo consapevoli di questo ma sappiamo anche che con la giusta intensità, e con il pubblico dalla nostra, possiamo prenderci una grandissima soddisfazione. Conterà molto in questa settimana».

CAGLIARI – «Cosa servirà? Servirà un grande cuore, servirà mettere in campo tutto quello che abbiamo con grande partecipazione di tutti. Abbiamo avuto tanti accorgimenti, ma domani servirà qualcosa che ci dia una soluzione diversa»