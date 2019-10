Marcelo confessa: «Prima della finale di Champions mi mancava il respiro»

Marcelo confessa: «Prima della finale di Champions contro il Liverpool mi mancava il respiro. Pensai di chiamare un dottore»

Giocare una finale di Champions League non è certo da tutti. Marcelo, asso del Real Madrid, nonostante sia un giocatore ben collaudato per questo tipo di eventi ha confessato la sua ansia nei momenti precedenti alla sfida col Liverpool del 2018.

Ecco le sue parole a Players Tribune: «Ricordo l’ansia della sera precedente. Non dormivo, non mangiavo. Ero molto preoccupato al punto che pensai di chiamare il dottore. Quando hai l’opportunità di fare la storia del calcio senti un grande peso. Io non so per quale ragione ma quel peso lo sentivo davvero prima di quella partita. Non mi era mai successo prima e non sapevo cosa mi stesse accadendo. Non riuscivo a respirare».