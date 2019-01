Juve, via Alex Sandro? Due i possibili eredi

La Juve potrebbe cambiare volto sulla fascia sinistra. Alex Sandro pul partire, Marcelo e Jordi Alba nel mirino

Jordi Alba o Marcelo per rimpiazzare Alex Sandro? E’ questo il piano della Juventus in caso di partenza di Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano ha appena rinnovato il contratto con la Juventus e non dovrebbe andare via ma, secondo Tuttosport, potrebbe cambiare maglia qualora dovessero esserci delle offerte importanti per lui. Il giocatore infatti ha tanto mercato e potrebbe andare via, all’estero. La Juve non resterà a guadare ma si tufferà sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistro.

Alba ha un contratto fino al 2020 e potrebbe non rinnovare. «Il rinnovo del contratto (scadenza 2020, ndr) è un argomento che resta in sospeso: per me è molto strano non avere notizie… Non so cosa voglia fare il Barcellona con me» ha detto di recente il giocatore, parlando del possibile rinnovo. Marcelo invece potrebbe richiedere la cessione al Real Madrid visti i risultati di questa stagione, per trovare nuovi stimoli. Il terzino brasiliano potrebbe andare via e potrebbe sposare la causa bianconera proprio come l’amico Cristiano Ronaldo. Juve sempre più internazionale: Jordi Alba e Marcelo sono finiti nel mirino di Paratici.