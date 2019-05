L’ex centrocampista della Juventus ha voluto rendere omaggio al Grande Torino. Ecco il suo post sui social

Un grande cuore bianconero, Claudio Marchisio, ha voluto rendere omaggio al Grande Torino. Oggi, 4 maggio, ricorre il 70° anniversario della tragedia di Superga e anche l’ex Principino juventino ha voluto ricordare quella grande squadra, tragicamente scomparsa. Una tragedia che deve unire e non dividere.

Bello il ricordo dell’ex numero 8 della Juventus sui social: «Anche per chi, come me, vede sempre la città in bianco e nero, il #4maggio il cielo su Torino è di un incantevole granata. Onore al #GrandeTorino». Altro messaggio di unione dopo lo splendido striscione dei tifosi della Juve in occasione del derby.