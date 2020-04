Mareco: «Hamsik è troppo intelligente per giocare solo a calcio»

Marek Hamsik, un giocatore troppo intelligente: questa la definizione di Victor Hugo Mareco sul suo ex compagno

Mareco parla di Marek Hamsik: ecco il suo racconto dai tempi del Brescia, fino alla scalata in vetta alla classifica dei goleador del Napoli.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ESCLUSIVA

HAMSIK – «Un giorno lo hanno portato in Primavera, subito dopo è venuto in ritiro con la Prima Squadra e dopo tre partire era già lui che quello che calciava i rigori; calciava i rigori di destro e le punizioni di sinistro. Aveva una personalità incredibile, una mentalità che già faceva vedere il suo destino di andare in una grande squadra. Poi è diventato un grandissimo giocatore a Napoli, non è molto facile. Ha fatto tutti quei gol, eppure non è un attaccante. Era troppo intelligente per giocare solo a calcio».