Cagliari, Marin racconta il suo 2024: «L’Empoli, il ritorno a Cagliari e la Nazionale. Dal 2025 mi spetto questo»

Cagliari, Marin dice tutto: «L’Empoli, il ritorno a Cagliari e la Nazionale. Dal 2025 mi spetto questo». Le dichiarazioni del rossoblù

Il calciatore del Cagliari Razvan Marin ha parlato sui propri profili social per fare una valutazione del suo 2024. Il centrocampista rumeno dei rossoblù ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’anno vissuto tra rossoblù, Empoli e Nazionale. Le sue dichiarazioni:

MARIN – «Ci siamo lasciati alle spalle l’anno più bello in Nazionale, un anno in cui abbiamo vissuto l’estate più bella con i nostri straordinari tifosi. Il 2024 ha significato anche tante partite in Serie A, un salvataggio dalla retrocessione con l’Empoli, per la quale abbiamo lottato fino all’ultima tappa, seguita dal ritorno a Cagliari. Le aspettative per il 2025 sono alte, quello che auguro a me stesso lo auguro anche a voi: salute e quanti più momenti felici possibili sia allo stadio che a casa, con la famiglia! Buon anno!».