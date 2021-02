Marino: «Alla fine ci ha premiato la giustizia divina, era giusto che vincessimo noi»

Pierpaolo Marino, direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Verona

«Un grande Deulofeu oggi ma direi grandi tutti, ognuno in campo voleva la vittoria con grande intensità e penso che se avessimo fatto tre gol nel primo tempo nessuno avrebbe potuto dire nulla. Direi che alla fine ci ha premiato la giustizia divina perché credo che fosse giusto che l’Udinese vincesse questa partita. In ogni caso la vittoria di oggi noi la vogliamo dedicare ai nostri tifosi, ci hanno sostenuto ieri nell’allenamento ma in generale il sostegno non manca mai e quando ci stanno vicino ci danno un contributo incredibile. Ci mancano molto e speriamo di poterli rivedere presto perché sentiamo il bisogno del loro calore e del loro supporto. Poi vorrei aggiungere che la partita è stata preparata molto bene da Mister Gotti che ha studiato ottimamente il Verona, senza dimenticare che abbiamo anche perso Pereyra alla fine del primo tempo ma i suoi compagni non hanno fatto rimpiangere la sua assenza. Ora manteniamo questa umiltà e con le nostre qualità potremo anche toglierci grandi soddisfazioni nonostante l’obiettivo principale resti sempre quello dei 40 punti»