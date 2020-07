Marino: «Vittoria storica contro la Juventus. Mi fido dell’Udinese»

Pierpaolo Marino ha commentato la vittoria ottenuta contro la Juventus: le parole dell’amministratore delegato dell’Udinese

«È bello pensare che la giustizia si sia palesata quasi divinamente: l’Udinese stasera ha fatto una partita storica e ha conquistato un risultato storico. Io avevo fiducia nella squadra anche dopo le sconfitte e pure i tifosi ci sono sempre stati vicini. Personalmente devo ringraziare la squadra per quello che ha fatto, ha raccolto meno di quanto avrebbe dovuto ed è una squadra che ha giocatori importanti legati alla causa: hanno sempre dato tutto per la causa bianconera e alcuni di loro sono veramente dei grandi giocatori. Il gruppo si è cementato soprattutto durante il periodo di lockdown e in particolare grazie al lavoro di Gotti, il quale li ha resi squadra, ha dato loro un’idea di gioco su cui aggrapparsi: questa vittoria sicuramente ripaga tutto il lavoro. Spero infine che i tifosi possano tornare presto allo stadio, non immagino cosa sarebbe successo stasera in curva nord»