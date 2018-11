Mario Sconcerti: «La Juventus subisce tante reti perché…»

Il giornalista Mario Sconcerti ha spiegato a RMC Sport il motivo per cui la Juventus subisce tante reti, quasi una partita

La Juventus nell’anticipo serale dell’11^giornata di Serie A ha battuto il Cagliari in casa per 3-1 e si tiene stretto il primo posto in classifica. Oltre alla vetta della classifica, i bianconeri nei primi undici turni di campionato hanno guadagnato un discreto gap dalle avversarie di 6 punti. La squadra di Massimiliano Allegri sembra inarrestabile avendo vinto 13 delle 14 gare disputate sino ad ora tra campionato e Champions League, pareggiando solo contro il Genoa. La Vecchia Signora ha migliorato anche lo score di reti subite rispetto alla scorsa stagione, avendone incassate 8, 2 in meno della scorso campionato dopo 11 giornate. Quella della Juventus, però, non è la miglior difesa della Serie A, dato che subisce ancora quasi una rete a partita.

In merito ha parlato il giornalista sportivo, Mario Sconcerti ai microfoni di RMC Sport: «La storia del nostro campionato racconta che non si vince subendo più di 24-25 gol a stagione. La Juve è decisamente sopra questi numeri, anche se negli ultimi anni era già successo all’inizio della stagione. Il motivo? Il tecnico Allegri non vuole buttare il pallone, vuole cercare di uscire palla al piede dal basso ma non bisogna approfittare di questa idea. Le squadre poi trovano le contromosse per colpire e cercano di marcare chi può ricevere il primo passaggio. Se perdi il pallone quando inizia l’azione, lasci l’avversario davanti al portiere».