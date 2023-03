Marocco, Regragui: «Proveremo a vincere la Coppa d’Africa 2024»

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole con il Brasile

PAROLE – «Dobbiamo continuare a lavorare restando umili e mantenendo i piedi per terra. Noi favoriti per la vittoria della Coppa d’Africa 2024? Sì, come lo sono altre squadre. Conosciamo la competizione, è molto difficile ma ci proveremo perché stiamo vivendo l’epoca d’oro del calcio marocchino».