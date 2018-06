L’amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, ha fatto il punto sulle trattative di mercato che sta portando avanti la società bianconera

Tanti i nomi sul tavolo del calciomercato della Juventus. A partire da Emre Can che, al momento, resta il calciatore più vicino a vestire i colori bianconeri, come confermato da Giuseppe Marotta: «Su Emre Can siamo ottimisti: diciamo che i contatti con i suoi rappresentanti sono già avviati e sono a buon fine. Per cui auspichiamo che nel giro di una decina di giorni si possa anche arrivare alla conclusione dell’operazione».

Poi il focus si sposta su Joao Cancelo: «Cancelo è un ottimo giocatore. Nella fattispecie, noi siamo alla ricerca di un profilo del genere però, in questo momento, non c’è nessuna trattativa intensa in corso e quindi posso soltanto dire che è un giocatore interessante». Infine l’ad commenta così le voci su Mauro Icardi e su Gonzalo Higuain: «Noi ribadiamo sempre che i calciatori della Juventus sono incedibili fino al momento in cui gli stessi chiedono di essere ceduti. Nel caso di Higuain, attualmente impegnato con i Mondiali, non è mai pervenuta una sua richiesta in tal senso. Icardi? E’ una suggestione. Parliamo di un giocatore dell’Inter, che ci è stato avvicinato dalle notizie giornalistiche ma tutto questo rientra nella fantasia, nel fantacalcio».