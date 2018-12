Inter, c’è la data ufficiale: ecco quando avverrà il debutto di Marotta

Inter, c’è la data ufficiale di insediamento di Beppe Marotta: l’ex d. g. juventino sarà presentato il giorno dopo la partita col PSV, il debutto in tribuna sarà invece contro l’Udinese

La data ufficiale probabilmente c’è: sarà il prossimo 12 dicembre. Solo allora Beppe Marotta diventerà il nuovo direttore generale dell’Inter. Non prima però perché, come confidato da lui stesso ieri dopo il Consiglio di Lega, la volontà è quella, almeno per ora, di evitare l’incrocio con la recentissima ex Juventus: Marotta infatti già questa settimana sarebbe potuto diventare un nuovo membro della dirigenza nerazzurra, ma venerdì è in programma la sfida tra Juventus e Inter a cui poi l’ex bianconero avrebbe dovuto presenziare dalla tribuna. Un passo a cui Marotta ha preferito rinunciare: niente Allianz Stadium dunque.

L’annuncio ufficiale del suo approdo all’Inter ci sarà soltanto all’indomani di Inter-PSV Eindhoven, l’11 dicembre, sfida decisiva per il passaggio del turno di Champions League dei nerazzurri: una data che Marotta e l’Inter sperano ovviamente di celebrare con la qualificazione agli ottavi in tasca. Il debutto ufficiale in tribuna dell’ex direttore generale ed amministratore delegato bianconero sarà invece il 15 dicembre prossimo, a San Siro, quando è prevista in calendario Inter-Udinese.