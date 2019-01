Mario Balotelli presentato ufficialmente in conferenza stampa – 23 Gennaio, ore 17.30

Dopo le visite mediche e l’ufficialità è arrivata subito la presentazione per Balotelli al Marsiglia. Nel corso della conferenza stampa, l’ex Milan ha così dichiarato: «Spero di rendere felici i tifosi quando inizierò a giocare. Io sono simile alla gente di qui e non dovrebbero esserci problemi. Ho solo bisogno di trovare il ritmo partita. Il contratto di sei mesi? Chiedete a Mino Raiola. A me non piace parlare, preferisco giocare e fare gol. Io sono tranquillo, sto bene e prima o poi il gol arriverà Ci sono dei periodi in cui la palla non va in porta e la colpa è dell’attaccante. Ma ci sono anche circostanze che possono influenzare la vita di un calciatore, anche se non dovrebbe accadere. Io ora voglio solo iniziare ad allenarmi. Sicuramente io e la squadra ce la metteremo tutta per fare più punti possibili».

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Marsiglia. Tuttavia l’allenatore Rudi Garcia non la prende così bene

Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo calciatore del Olympique Marsiglia. L’annuncio è stato pubblicato direttamente sul sito del club francese. Il calciatore arriva dal Nizza in prestito fino a fine stagione. Tuttavia, l’allenatore del Marsiglia, Rudi Garcia, non pare aver preso troppo bene la chiusura dell’affare. Nel corso di un’intervista ha così dichiarato: «Mario Balotelli? Non sarà facile vederlo in campo venerdì. Anzi, direi che è impossibile convocarlo. Non gioca e non si allena da circa un mese, ma spero rinforzerà il nostro attacco, perché è proprio in questo reparto che dobbiamo fare di più».