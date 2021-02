Marsiglia, Ntcham e le dimissioni di Villas Boas: «Sono sorpreso, mi aveva cercato»

Il neo acquisto del Marsiglia Olivier Ntcham ha parlato delle dimissioni improvvise di Villa Boas

Olivier Ntcham, neo acquisto del Marsiglia, si è presentato in conferenza stampa dove ha parlato anche delle dimissioni improvvise di Villas Boas; con il tecnico che aveva tirato in ballo anche l’arrivo del calciatore.

«Sono rimasto molto sorpreso dalle dichiarazioni di Villas-Boas. Già nel 2019 il Marsiglia mi aveva cercato, ero stato contattato da Zubizarreta. Il mister, che mi conosceva bene, sapeva dell’interesse del club. L’agente di Villas-Boas voleva lavorare con me, addirittura voleva un mandato esclusivo per il Marsiglia, ma io non ho accettato».