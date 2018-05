Anthony Martial è uno dei tanti attaccanti attenzionati dalla Juventus per il mercato estivo

Martial, classe 1995, è uno di quei talenti che sai che esploderà ma bisogna capire soltanto dove e quando. D’altronde il francese, già da quando militava nel settore giovanile del Lione e successivamente nelle prime squadre proprio dell’Olympique e del Monaco, ha avuto i riflettori puntati su di sè. Nel 2015 si è trasferito al Manchester United per 60 milioni ma non ha reso esattamente secondo le aspettative. Tant’è che, ora come ora, complici i rapporti non idilliaci con Josè Mourinho, non è considerato affatto un incedibile.

La notizia dell’interessamento della Juventus nei suoi confronti è tornata a farsi forte stamane, sulle pagine di Tuttosport. Si legge che lo status di “scontento” che, attualmente, caratterizza il giovane e duttile attaccante francese potrebbe facilitarne il trasferimento. Senza dimenticare il contratto in scadenza nel 2019, con opzione di rinnovo per un altro anno che difficilmente potrebbe essere esercitata. Potrebbe profilarsi anche uno scambio di mercato, e qui i nomi in ballo sono quelli del brasiliano Alex Sandro e del croato Mario Mandzukic. L’ex Porto sostituirebbe Luke Shaw, che non ha dato le adeguate garanzie ai Red Devils, mentre il centravanti potrebbe essere attirato da un’importante proposta economica.