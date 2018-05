E’ il giorno di Lazio-Inter, sfida decisiva per guadagnarsi l’ultimo posto utile per giocare la Champions League 2018/2019: Materazzi la vede così

Chi la Champions League l’ha vinta ha tutte le carte in regola per dire la sua su quella che verrà, si scrive così e si legge Marco Materazzi. L’ex difensore, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Lazio-Inter: «La favorita? La Lazio che gioca in casa e ha due risultati su tre. Ma l’Inter è più forte come squadra e l’essere obbligata a vincere è un vantaggio perchè gestire non è il suo forte».

Poi il discorso si sposta su due uomini tanto attesi: «Chi sarà il calciatore decisivo? Sarò banale e dico Icardi. A Roma farà una grande partita, vuole la Champions League più di tutti». E su Stefan De Vrij, promesso sposo dell’Inter: «Sì, temo che giocherà e anche bene. Se fossi nel giocatore non direi mai di no al mio tecnico. Ma conosco bene sia gli olandesi sia Stefan, credo sia un caso creato soprattutto dalle parole di Inzaghi. Io stesso nel 2001 avevo già firmato con l’Inter ma le feci un gol con la maglia del Perugia». Con la speranza, per gli interisti, che non sia un “5 maggio 2.0”.