Materazzi: «Ripresa? Può succedere di tutto. Sarà come in F1 con la Safety car»

Marco Materazzi ha parlato sul profilo Instagram dell’Inter in compagnia del cestista Marco Belinelli: le sue parole

Marco Materazzi è stato protagonista in compagnia di Marco Belinelli di una bella diretta Instagram sul profilo ufficiale dell’Inter. Tanti i temi trattati nella chiacchierata tra cui la ripresa della Serie A.

RIPRESA – «Secondo me tra un po’ ripartiamo e può succedere di tutto. L’Inter è un grande gruppo e siamo sulla strada giusta per tornare a vincere. Adesso può succedere di tutto, un po’ come la safety car in F1. Sarà penalizzante giocare senza tifosi, San Siro quando bolle è San Siro e trasforma una partita. Non sarà uguale giocare senza tifosi. Però bisogna ricominciare da qualche parte».