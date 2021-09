Matheus Henrique è il nuovo acquisto del Sassuolo: ecco le dichiarazioni del centrocampista brasiliano arrivato in estate

Matheus Henrique parla in conferenza stampa: le dichiarazioni del nuovo calciatore del Sassuolo.

«Sono un centrocampista a cui piace impostare il gioco, mi piace il possesso palla ma anche far correre la squadra e inserirmi a sorpresa nell’area avversaria. E’ così che mi sono in evidenza nel Gremio e così ho fatto la maggior parte dei miei gole raggiunto la nazionale brasiliana. Il Sassuolo era già in contatto con il mio procuratore sin dal secondo semestre del 2019. Lì c’è stata la prima opportunità, ma purtroppo per problemi contrattuali non si è trovato un accordo tra i club quell’anno. Ma il Sassuolo ha insistito e nel 2021 finalmente sono arrivato in questo grande club».