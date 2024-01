Matic Lione, quasi fatta per il trasferimento

Quasi fatta per il passaggio di Nemanja Matic dal Rennes al Lione: offerta per un biennale per l’ex centrocampista della Roma

Nemanja Matic è vicinissimo a firmare con il Lione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra francese ha vinto la concorrenza di Fulham e Besiktas per convincere il calciatore ex Roma a lasciare il Rennes, con cui firmerà un contratto biennale.

La decisione di lasciare il Rennes per motivi di natura famigliare, non avendo trovato in città una sede della scuola internazionale frequentata dai suoi figli. Negli ultimi mesi il centrocampista ha disertato più volte gli allenamenti, scatenando l’ira dei tifosi.