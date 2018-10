Mbappè sulle orme di Messi e Neymar: compare sulla copertina del Time – FOTO

Mbappè è il quarto calciatore dopo Messi, Neymar e Balotelli a finire sulla prima pagina del celebre settimanale statunitense

Il futuro è sicuramente dalla sua parte. Dopo l’ottimo Mondiale disputato, da protagonista, Kylian Mbappe segue ora le orme di Messi e Neymar. Il 19enne attaccante del Paris Saint Germain diventa il quarto calciatore di sempre a cui la celebre rivista statunitense “Time” dedica una sua copertina. Il magazine americano celebra Mbappe come il futuro del calcio. Due volte campione di Francia, sul tetto del Mondo lo scorso luglio con i Bleus e fra i candidati al Pallone d’Oro, il giovane attaccante ha bruciato le tappe in pochi anni affermandosi come uno dei più forti giocatori al mondo.

«La mia vita è stata completamente capovolta – racconta al ‘Time’ – Sono felice e sto vivendo la vita che ho sempre sognato». Mbappe ammette anche di essersi «perso qualcosa, non ho avuto quei momenti che la gente definisce ‘normali’ per un adolescente, come uscire con gli amici», ma dall’altro lato sembra aver preso consapevolezza del suo futuro da predestinato. «Ma ho imparato che i più grandi calciatori sono anche i più umili, i più rispettati. E bisogna sempre mantenere una certa lucidità. Ecco, rispetto, umiltà e lucidità sono le tre cose fondamentali. Mia amdre mi ha sempre detto che prima di essere un gran calciatore devo essere un grande uomo». Un 19enne con grandi responsabilità, fuori e dentro dal campo: «Il racconto della sua vita è come una favola, dalla miseria delle banlieues di Parigi ala ricchezza», ha scritto il celebre settimanale statunitense, vedendo in lui un possibile esempio per i ragazzi svantaggiati, come a dire che il lavoro e il sacrificio ripagano sempre.