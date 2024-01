Mbappé Real Madrid, le cifre monstre di un accordo ormai definito

Mbappé Real Madrid, accordo a un passo per l’attaccante francese con cifre monstre sul contratto annuale e alla firma

Mbappé al Real Madrid potrebbe il colpo del calciomercato in ottica estate senza eguali. I blancos stanno lavorando all’attaccante da diversi anni e mai come in questi giorni sarebbero così vicini all’accordo. Un altro tassello da aggiungere ai galacticos ma non è semplice trattare con la madre agente.

Florentino Perez ha avuto contatti con Mbappé e il suo entourage e secondo quanto riportato dalla Bild, l’entourage pretenderebbe un contratto quinquennale da 70 milioni a stagione, a cui andrebbe aggiunto un premio alla firma di 125 milioni.