Medel Bologna, ecco la presentazione social del centrocampista – VIDEO

Medel Bologna, ecco la presentazione social del centrocampista da parte della società felsinea: il video dei rossolblù

Gary Medel ha scelto il Bologna per tornare in Italia. Il centrocampista, come comunicato dalla società felsinea in un comunicato ufficiale all’interno del proprio sito, arriva dal Besiktas a titolo definitivo.

Il cileno è stato presentato in maniera molto ironica sul profilo Twitter della società emiliana, che ha molto giocato sul suo soprannome “Il Pitbull“.