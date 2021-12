Medico Napoli: «Insigne e Fabian Ruiz out contro l’Atalanta»

Raffaele Canonico, medico del Napoli, ha commentato la situazione infortunati in casa azzurra: le sue dichiarazioni

Raffaele Canonico, medico del Napoli, ha commentato la situazione infortunati in casa azzurra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

INSIGNE E FABIAN RUIZ – «Non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani».