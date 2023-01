Meglio Bremer o Schuurs? Juric: «Uno più animale, l’altro più completo»

Le parole di Juric su Bremer e Schuurs: «Come difensore puro il brasiliano è uno dei migliori, ma l’olandese è più completo»

Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto a chi gli ha chiesto un paragone tra Bremer e Schuurs. Di seguito le parole del tecnico del Torino.

«Sono stra-contento di Perr, sono entusiasta della sua voglia. È diverso da Bremer: il brasiliano ha una struttura fisica e un modo di difendere fantastico, Schuurs è cresciuto in certe cose che gli mancavano e pian piano le sta migliorando. Ha altre qualità, come i passaggi e inserirsi in attacco. Come difensore puro, Bremer è il migliore tra quelli che ho allenato insieme a Romero. Schuurs è più completo, in un certo senso: non è così animale, così toste, ma ha altre cose belle e importanti. Ha una voglia di allenarsi unica».