Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sarebbero in crisi: tanti gli indizi a sostegno della tesi lanciata negli ultimi giorni dai gossip. Dalle foto su Instagram fino all’anello nuziale… sparito

Le voci – sempre puntualmente smentite – circolano ormai da un po’ di anni, ma questa volta potrebbero trovare davvero terreno fertile. Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng in crisi? Potrebbe anche darsi… Qualche tempo fa, del resto, l’ex Velina lo aveva detto: «Fin quando mi vedrete con la fede al dito, vorrà dire che sono ancora sposata». Quella fede adesso però non c’è più. Così, secondo quanto raccontato da Chi, la coppia – insieme dal 2011 e sposata dal 2016 – starebbe per scoppiare o, comunque, attraverserebbe un momento di grandissima crisi. Tanti gli indizi a sostegno della tesi: sui social di entrambi per esempio, dove fino a qualche tempo fa le foto ed i teneri video di famiglia, insieme al figlioletto Maddox, abbondavano a dir poco, non c’è più traccia di alcun ricongiungimento…

Un fatto strano perché la Satta e Boateng, anche quando lui giocava in Germania e lei viveva in Italia, sono sempre riusciti ad accorciare le distanze. Non adesso però che lui gioca nel Sassuolo e vive a Reggio Emilia, mentre lei è ferma a Milano… Agli ultimi eventi mondani poi, la showgirl sarda è apparsa sempre da sola o, al massimo, in compagnia di qualche amica (come l’altra ex Velina Giorgia Palmas, leggi anche: LA MANO GALEOTTA DI GIORGIA SUL SEDERE DI MELISSA – FOTO). Insomma, il mistero resta fitto per il momento: a gennaio Melissa dovrebbe condurre la nuova edizione dello show comico Colorado su Italia 1, mentre per il momento su Instagram posta foto hot della sua sua nuova linea di costumi e lingerie (decisamente a tema natalizio, scusate se è poco) e fa qualche incursione domenica a Quelli che il calcio, su Rai 2. Tutto il resto per adesso tace.