Mercato Fiorentina, preso Ghezzal del Leicester. Operazione da 10 milioni complessivi, giocatore in arrivo in Italia

Accantonata l’ipotesi di arrivare a Rodrigo De Paul, la Fiorentina ha valutato altri profili per rinforzare la squadra nell’ultimo giorno di mercato. Gianluca Di Marzio fa sapere che è praticamente fatta per l’arrivo di Ghezzal.

Il giocatore, in forza al Leicester, arriverà alla viola in prestito oneroso per 300.000 euro e un diritto di riscatto fissato a 9.7 milioni, per un totale quindi di 10 milioni di euro.