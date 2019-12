Mercato Genoa, caccia a un attaccante. Spunta un nuovo profilo

Mercato Genoa, la società rossoblù alla ricerca di un attaccante. Nel mirino Robert Bozenik dello Zilina: la situazione

Il Genoa di Thiago Motta ha molte difficoltà nel buttare il pallone in rete, considerata anche l’assenza forzata di Kouamé per infortunio. È per questo motivo che la società interverrà nel mercato di gennaio.

Gianluca Di Marzio rende noto il nome di un attaccante che interessa alla società rossoblù. Si tratta di Robert Bozenik, in forza allo Zilina. Presto un incontro col club per provare a capire la fattibilità dell’operazione.