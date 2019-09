Mercato, gli svincolati attendono. Ecco chi potrebbe essere tesserato

Mercato, inizia l’attesa degli svincolati. Ecco i profili in attesa di una chiamata da qualche società: da Marchisio a Guarin

Il mercato si è ufficialmente concluso, ma per gli svincolati le trattative non si fermano mai. La Gazzetta dello Sport fa una panoramica dei profili più appetibili che attendono una sistemazione in qualche club.

Folta la colonia ex Milan: Bertolacci, Montolivo, Abate, Jose Mauri e Strinic. A loro si aggiungono difensori come Paletta e Rolando, mentre tra i pali è ancora libero Stefano Sorrentino. In campo internazionale spiccano Guarin, Ben Arfa e Menez. Anche Marchisio attende.