Inter, c’è fiducia per Lukaku. Nessun accordo per Dybala. Le ultime

Il mercato delle punte dell’Inter potrebbe avere presto delle novità: c’è fiducia per Lukaku, manca invece l’accordo per Dybala

Filtra grande ottimismo sulla situazione Lukaku Inter. I nerazzurri continuano a lavorare per cercare di raggiungere l’accordo con il Chelsea. La dirigenza sarebbe disposta anche a pagare il prestito oneroso e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti con il Chelsea per arrivare all’accordo.

Situazione stabile per Dybala. Ancora non si è trovato l’accordo tra le parti con l’offerta dell’Inter rimasta ferma ai 5 milioni di euro. La Joya non accetterà meno di 6-6.5 milioni. Dovessero arrivare sia l’argentino che Lukaku, potrebbe salutare Edin Dzeko. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport.