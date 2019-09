Mercato Inter, Skriniar: «Fatti buoni acquisti, possiamo vincere qualcosa»

Milan Skriniar è soddisfatto del mercato condotto dall’Inter ed è convinto che il club possa vincere un trofeo quest’anno

Milan Skriniar ha spiegato alla stampa slovacca che l’Inter di Conte ha grandi ambizioni. Ecco le dichiarazioni riportate da sport7.sk.

«Abbiamo una buona squadra, abbiamo fatto buoni acquisti: questo è fantastico. Conte? Ha una mentalità vincente, inizialmente abbiamo detto che non vogliamo allenarci per arrivare quarti o quinti, ma per vincere qualcosa: credo che possiamo farcela quest’anno».