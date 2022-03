Mercato Lazio, si allontana il riscatto di Cabral: la situazione

Mercato Lazio, i biancocelesti non sono intenzionati ad esercitare il riscatto di Cabral dallo Sporting: la permanenza si allontana

Jovane Cabral si allontana dalla Lazio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo infatti, i biancocelesti non sembrano intenzionati ad esercitare gli otto milioni di euro per il riscatto.

Tra l’altro quest’ultimo diventerebbe obbligatorio se Cabral collezionasse almeno 10 presenze da 45 minuti l’una. Attualmente è fermo a 72 minuti. L’unica strada per la permanenza sarebbe un rinnovo annuale del prestito. Soluzione ad oggi molto difficile.