Mercato Marsiglia: Mounier del Bologna tra gli obiettivi

Mercato Marsiglia, Rolland Courbis fa il punto della situazione e parla del possibile arrivo di Mounier

L’attaccante del Bologna Anthony Mounier sembra sempre più destinato a partire già nel mercato di gennaio. Durante la sessione estiva per lui si era fatto avanti il Lorient, ma alla fine la trattativa non andò in porto. Ora sulle tracce del classe ’87 ci sarebbe il Marsiglia di Rudi Garcia. A dare un opinione sul giocatore felsineo ci ha pensato Rolland Courbis, allenatore francese nativo di Marsiglia, che ha analizzato il prossimo mercato del club.

MERCATO MARSIGLIA, MOUNIER NON È MESSI: Queste le dichiarazioni del tecnico rilasciate a Le Phocéen: «Se la gente si aspetta di prendere Lionel Messi, rimarrà certamente delusa. Un grande giocatore, giovane e non caro è molto complesso da trovare. I giocatori da osservare sono quelli che potrebbero essere superiori a quelli che sono già all’OM. A parte alcuni del Psg, del Monaco, del Nizza e del Lione non ce ne sono molti superiori a quelli del Marsigla».